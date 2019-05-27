27 мая президент Татарстана и глава «Ростеха» откроют завод по выпуску каркасов кабин КАМАЗа

СЕГОДНЯ 09:39 2019-05-27T09:39:35+03:00

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В этот понедельник в Набережных Челнах президент Татарстана Рустам Минниханов и глава «Ростеха» Сергей Чемезов откроют завод по выпуску каркасов кабин КАМАЗа поколения К5.

Завод из четырех цехов и площадью в семь гектар начали строить в марте 2016 года. В проект вложили почти миллиард долларов США. В год здесь собираются выпускать 57 тысяч кабин семи модификаций.

Также в Набережных Челнах Рустам Минниханов примет участие во вручении бюджетникам ключей от квартир в проблемном доме 63/15, который строили по программе соципотеки.

Кроме того, глава республики побывает и на стройплощадке другого проблемного дома фирмы «ФОН» - 65/06. Его планируют сдать в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU