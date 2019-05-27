2019-05-27T09:25:18+03:00
Происшествия

В Татарстане из-за пожара в пятиэтажке на улице оказались 53 человека

В том числе и 17 детей
Олег ЛУГОВОЙ
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Горели детские вещи и кровать.Горели детские вещи и кровать.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Этой ночью в 3.14 в единую систему «112» поступило сообщение о том, что в Азнакаево в пятиэтажке по адресу: улица Тукая,1, произошел пожар.

Еще до прибытия пожарных на место происшествия из дома самостоятельно на улицу вышли 53 человека, в том числе и 17 детей. Было установлено, что в комнате на третьем этаже горели детские вещи и кровать. Огонь был вскоре потушен.

- Площадь пожара составила один квадратный метр. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана. – Для ликвидации пожара были привлечены 26 человек и 8 единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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