В Татарстане из-за пожара в пятиэтажке на улице оказались 53 человека

СЕГОДНЯ 09:25 2019-05-27T09:25:18+03:00

В том числе и 17 детей

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Этой ночью в 3.14 в единую систему «112» поступило сообщение о том, что в Азнакаево в пятиэтажке по адресу: улица Тукая,1, произошел пожар.

Еще до прибытия пожарных на место происшествия из дома самостоятельно на улицу вышли 53 человека, в том числе и 17 детей. Было установлено, что в комнате на третьем этаже горели детские вещи и кровать. Огонь был вскоре потушен.

- Площадь пожара составила один квадратный метр. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана. – Для ликвидации пожара были привлечены 26 человек и 8 единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU