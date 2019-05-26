27 мая в Нижнекамске из-за ремонта без горячей воды оставят 31 дом, 3 детсада и 2 школы

26 Май 17:05 2019-05-26T17:05:27+03:00

Горячей воды не будет с 8.30 27 мая и до 17.00 31 мая. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ее не будет в течение нескольких дней

Изменить размер текста: A A

В Нижнекамске продолжают ремонтировать водопровод. Именно по этой причине с 8.30 27 мая и до 17.00 31 мая в городе отключат горячую воду в ряде домов и образовательных учреждениях.

Так, в указанный период ее не будет по адресам: улица Вокзальная №№ 18,30,28,32,34,36,38; улица Корабельная №№ 1,3,5,7; улица Юности №№ 25,33,35,37; улица Химиков №№ 2,4,6,6а,8,8а,12,16,16б,16г,12а,12б,14,14а,14б,14в.

Кроме того, горячую воду до 31 мая отключат и в детских садах №№ 39,40,47, школе №19 и лицее №23. Сообщается на официальном сайте Нижнекамского района.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU