27 мая в Нижнекамске из-за ремонта без горячей воды оставят 31 дом, 3 детсада и 2 школы
В Нижнекамске продолжают ремонтировать водопровод. Именно по этой причине с 8.30 27 мая и до 17.00 31 мая в городе отключат горячую воду в ряде домов и образовательных учреждениях.
Так, в указанный период ее не будет по адресам: улица Вокзальная №№ 18,30,28,32,34,36,38; улица Корабельная №№ 1,3,5,7; улица Юности №№ 25,33,35,37; улица Химиков №№ 2,4,6,6а,8,8а,12,16,16б,16г,12а,12б,14,14а,14б,14в.
Кроме того, горячую воду до 31 мая отключат и в детских садах №№ 39,40,47, школе №19 и лицее №23. Сообщается на официальном сайте Нижнекамского района.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU