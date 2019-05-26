2019-05-26T13:06:48+03:00
Происшествия

В Казани на «зебре» автомобиль сбил мальчика на велосипеде

Ребенка с места наезда доставили в больницу [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Накануне около 12.00 в районе дома №1а на улице Рихарда Зорге на «зебре» автомобиль «Лада Ларгус» сбил мальчика на велосипеде. Этот момент записал видеорегистратор следующей сзади машины.

На записи видно, что при повороте направо водитель «Лады» пропускает пешеходов, для которых также горит зеленый сигнал светофора. При этом видно, что мужчина явно торопится – люди еще не прошли «зебру», а он уже начинает движение.

В Казани на «зебре» автомобиль сбил мальчика на велосипеде.соцсети

Именно в этот момент на переход влетает юный велосипедист. У водителя не остается времени, чтобы хоть как-то среагировать и попытаться избежать наезда. В результате этого ДТП мальчик, который, к слову, при переходе дороги по «зебре» не слез с велосипеда, получил травму ноги и был доставлен в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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