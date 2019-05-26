2019-05-26T16:07:44+03:00
Общество

Повысить зарплаты почти в два раза: Татарстан и Чувашия попали в список регионов, где полностью исполнили эту часть указов Президента России 2012 года

Об этом констатируют эксперты РАНХиГС
Олег ЛУГОВОЙ
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Лишь 20% регионов полностью выполнили указы Президента России 2012 года в части повышения зарплаты 10 категориям бюджетникам.Лишь 20% регионов полностью выполнили указы Президента России 2012 года в части повышения зарплаты 10 категориям бюджетникам.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Эксперты РАНХиГС в «Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения» констатировали, что лишь 20% регионов полностью выполнили указы Президента России 2012 года в части повышения зарплаты 10 категориям бюджетникам почти в два раза. Речь, в частности, о врачах и учителях.

При этом в ряд с выполнившими это регионами Татарстан, ЯНАО и Тюменская область встали также и дотационные субъекты - Бурятия, Чувашия, Брянская область, Алтайский и Ставропольский края.

Самых низких успехов в исполнении президентских указов 2012 года в части повышения зарплаты бюджетникам достигли Мурманская, Кемеровская и Магаданская области, Забайкальский край и Якутия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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