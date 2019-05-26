2019-05-26T15:19:12+03:00
Недвижимость

Татарстанцы задолжали по коммуналке почти 7 миллиардов рублей

Таковы данные на май 2019 года
Олег ЛУГОВОЙ
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При этом чуть ли не половина этого долга не за отопление, а за жилищные услуги.При этом чуть ли не половина этого долга не за отопление, а за жилищные услуги.Фото: Олег УКЛАДОВ
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На республиканском совещании в доме правительства глава татарстанского министерства строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил, что по данным на 1 мая текущего года жители региона задолжали за коммуналку 6 миллиардов 967 миллионов рублей.

При этом, по словам министра, больше всего татарстанцы должны за жилищные услуги – 43,8% от всей суммы, на втором месте долги за отопление – 23,8%, на третьем недоплата за горячую воду – порядка 10%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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