Татарстанцы задолжали по коммуналке почти 7 миллиардов рублей

26 Май 15:19 2019-05-26T15:19:12+03:00

При этом чуть ли не половина этого долга не за отопление, а за жилищные услуги. Фото: Олег УКЛАДОВ

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На республиканском совещании в доме правительства глава татарстанского министерства строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил, что по данным на 1 мая текущего года жители региона задолжали за коммуналку 6 миллиардов 967 миллионов рублей.

При этом, по словам министра, больше всего татарстанцы должны за жилищные услуги – 43,8% от всей суммы, на втором месте долги за отопление – 23,8%, на третьем недоплата за горячую воду – порядка 10%.

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Это всего 18,5% от запланированных средств (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU