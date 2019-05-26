Татарстанцы задолжали по коммуналке почти 7 миллиардов рублей
На республиканском совещании в доме правительства глава татарстанского министерства строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил, что по данным на 1 мая текущего года жители региона задолжали за коммуналку 6 миллиардов 967 миллионов рублей.
При этом, по словам министра, больше всего татарстанцы должны за жилищные услуги – 43,8% от всей суммы, на втором месте долги за отопление – 23,8%, на третьем недоплата за горячую воду – порядка 10%.
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Это всего 18,5% от запланированных средств (подробности)
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ИСТОЧНИК KP.RU