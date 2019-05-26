2019-05-26T12:03:26+03:00
Происшествия

В Татарстане жертва финансовой пирамиды вновь попалась на уловку мошенников и лишилась более полумиллиона рублей

Ей пообещали компенсацию в виде 16 тысяч долларов США
Олег ЛУГОВОЙ
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Чтобы собрать такую сумму, женщина занимала у родственников и брала кредиты.Чтобы собрать такую сумму, женщина занимала у родственников и брала кредиты.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В полицию Бугульмы обратилась 65-летняя горожанка. По словам пенсионерки, ей как вкладчице финансовой пирамиды на телефон позвонил незнакомец и сообщил, что женщине полагается компенсация в виде 16 тысяч долларов США.

При этом, чтобы получить эти деньги, пенсионерке предложили срочно оплатить комиссии и сборы. В течение недели женщина переводила деньги мошенникам. Занимала у родственников, брала кредиты. А когда сумма отданных денег превысила 580 тысяч рублей, аферисты перестали выходить на связь с пенсионеркой. Сообщает МВД Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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