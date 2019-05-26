Президент Татарстана вместе с сыном принял участие в республиканском ифтаре-2019 на «Казань Арене»

СЕГОДНЯ 11:08 2019-05-26T11:08:27+03:00

Он стал самым массовым за всю историю. На него было приглашено порядка 15 тысяч человек [фото]

Изменить размер текста: A A

Накануне на стадионе «Казань Арена» прошел самый массовый за всю историю республиканский ифтар. На него было приглашено порядка 15 тысяч человек.

Фото: president.tatar.ru

На вечернее разговение в священный для мусульман месяц Рамадан также пришли мэр Казани Ильсур Метшин и президент Татарстана Рустам Минниханов вместе со своим сыном Искандером.

- Наши молитвы, обращения к всевышнему посвящены тому, чтобы в России были мир и согласие, наша страна укреплялась, процветала наша республика. Сегодня вместе с нами наши друзья - представители различных конфессий. Все вместе мы - сплоченный коллектив во благо сильной России, - подчеркнул на республиканском ифтаре-2019 Рустам Минниханов.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU