В казанском поселке Юдино из горящей многоэтажки спасли женщину
В это воскресенье в казанском поселке Юдино произошел пожар в 17-тиэтажном доме №15 на улице Нижняя. Там на восьмом этаже горела квартира.
Проникнуть внутрь прибывшим сна место происшествия сотрудникам МЧС сразу не удалось – дверь была закрыта. Пришлось потратить время на ее вскрытие. Одновременно с этим была подана автолестница, по которой пожарные добрались до балкона. Из его окон шел черный дым.
Из горящей квартиры была спасена ее хозяйка. Женщина получила ожоги и была госпитализирована. Сообщают в МЧС Татарстана.
Фото: МЧС Татарстана
В результате огонь был потушен, квартира сильно пострадала изнутри, причины произошедшего устанавливают специалисты.
Фото: МЧС Татарстана
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ИСТОЧНИК KP.RU
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