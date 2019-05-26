В казанском поселке Юдино из горящей многоэтажки спасли женщину

СЕГОДНЯ 10:41 2019-05-26T10:41:26+03:00

Она получила ожоги и была госпитализирована [фото]

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В это воскресенье в казанском поселке Юдино произошел пожар в 17-тиэтажном доме №15 на улице Нижняя. Там на восьмом этаже горела квартира.

Проникнуть внутрь прибывшим сна место происшествия сотрудникам МЧС сразу не удалось – дверь была закрыта. Пришлось потратить время на ее вскрытие. Одновременно с этим была подана автолестница, по которой пожарные добрались до балкона. Из его окон шел черный дым.

Из горящей квартиры была спасена ее хозяйка. Женщина получила ожоги и была госпитализирована. Сообщают в МЧС Татарстана.

Фото: МЧС Татарстана

В результате огонь был потушен, квартира сильно пострадала изнутри, причины произошедшего устанавливают специалисты.

Фото: МЧС Татарстана

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ИСТОЧНИК KP.RU