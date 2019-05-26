Никакой охоты: в Татарстане запретили отстрел животных в местных заказниках до 2023 года

СЕГОДНЯ 10:17 2019-05-26T10:17:16+03:00

Также в десятках угодий вводится запрет на отстрел серой куропатки и зайца-русака. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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На официальном сайте президента Татарстана Рустама Минниханова был опубликован подписанный им указ об внесении изменений в правила отстрела диких животных на территории республики.

Так, в документе первым пунктом значится запрет на любительскую и спортивную охоту во всех государственных природных (зоологических) заказниках регионального значения вплоть до 2023 года.

Это сделано в целях сохранения охотничьих ресурсов.

Также в указе значится запрет на отстрел на территории Татарстана глухаря до весны 2020 года во всех угодьях, кроме хозяйства «Беркут». На этот же период только уже без исключений в республике нельзя будет охотится и на тетерева.

Помимо этого, запрет во время сезона 2019/2020 в десятках угодий стоит и на отстрел серой куропатки и зайца-русака.

Данный указ был подписан 24 мая и вступает в силу через 10 дней после его публикации.

ИСТОЧНИК KP.RU