Никакой охоты: в Татарстане запретили отстрел животных в местных заказниках до 2023 года
На официальном сайте президента Татарстана Рустама Минниханова был опубликован подписанный им указ об внесении изменений в правила отстрела диких животных на территории республики.
Так, в документе первым пунктом значится запрет на любительскую и спортивную охоту во всех государственных природных (зоологических) заказниках регионального значения вплоть до 2023 года.
Это сделано в целях сохранения охотничьих ресурсов.
Также в указе значится запрет на отстрел на территории Татарстана глухаря до весны 2020 года во всех угодьях, кроме хозяйства «Беркут». На этот же период только уже без исключений в республике нельзя будет охотится и на тетерева.
Помимо этого, запрет во время сезона 2019/2020 в десятках угодий стоит и на отстрел серой куропатки и зайца-русака.
Данный указ был подписан 24 мая и вступает в силу через 10 дней после его публикации.
ИСТОЧНИК KP.RU