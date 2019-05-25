В спецназе Росгвардии Татарстана почтили память погибших товарищей

25 Май 19:12 2019-05-25T19:12:07+03:00

Во время мероприятия к памятнику погибшим возложили цветы и гирлянду Фото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ

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В Казанском отдельном отряде спецназа ВНГ России прошло торжественное мероприятие, вовремя которого бойцы почтили память военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в Северо-Кавказском регионе.

На мероприятии пригласили родителей и близких погибших военнослужащих. Память спецназовцев почтили минутой молчания и возложением гирлянды к мемориалу под залп почётного караула. После этого настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Куюки иерей Виталий отслужил поминальную панихиду.

- Их подвиги служат всем нам примером сплоченности, духовным и нравственным ориентиром, придающим силы, - заявил командир спецназа Дмитрий Косуха. - В наших сердцах навсегда останутся их имена, кто ценой собственной жизни, выполнил служебный и гражданский долг перед Отечеством.

ИСТОЧНИК KP.RU