В спецназе Росгвардии Татарстана почтили память погибших товарищей
В Казанском отдельном отряде спецназа ВНГ России прошло торжественное мероприятие, вовремя которого бойцы почтили память военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в Северо-Кавказском регионе.
На мероприятии пригласили родителей и близких погибших военнослужащих. Память спецназовцев почтили минутой молчания и возложением гирлянды к мемориалу под залп почётного караула. После этого настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Куюки иерей Виталий отслужил поминальную панихиду.
- Их подвиги служат всем нам примером сплоченности, духовным и нравственным ориентиром, придающим силы, - заявил командир спецназа Дмитрий Косуха. - В наших сердцах навсегда останутся их имена, кто ценой собственной жизни, выполнил служебный и гражданский долг перед Отечеством.
ИСТОЧНИК KP.RU