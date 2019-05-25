2019-05-25T19:12:07+03:00
Общество

В спецназе Росгвардии Татарстана почтили память погибших товарищей

На мероприятие пригласили родственников погибших воинов
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Во время мероприятия к памятнику погибшим возложили цветы и гирляндуВо время мероприятия к памятнику погибшим возложили цветы и гирляндуФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ
Изменить размер текста:

В Казанском отдельном отряде спецназа ВНГ России прошло торжественное мероприятие, вовремя которого бойцы почтили память военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в Северо-Кавказском регионе.

На мероприятии пригласили родителей и близких погибших военнослужащих. Память спецназовцев почтили минутой молчания и возложением гирлянды к мемориалу под залп почётного караула. После этого настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Куюки иерей Виталий отслужил поминальную панихиду.

- Их подвиги служат всем нам примером сплоченности, духовным и нравственным ориентиром, придающим силы, - заявил командир спецназа Дмитрий Косуха. - В наших сердцах навсегда останутся их имена, кто ценой собственной жизни, выполнил служебный и гражданский долг перед Отечеством.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстан вновь идет гроза с ливнем и сильным ветром до 20 м/с
В Казани на «зебре» автомобиль сбил мальчика на велосипеде
В Татарстане жертва финансовой пирамиды вновь попалась на уловку мошенников и лишилась более полумиллиона рублей
С начала 2019 года в Татарстане капремонт многоквартирных домов выполнен на сумму более одного миллиарда рублей
Президент Татарстана вместе с сыном принял участие в республиканском ифтаре-2019 на «Казань Арене»
В казанском поселке Юдино из горящей многоэтажки спасли женщину
Никакой охоты: в Татарстане запретили отстрел животных в местных заказниках до 2023 года
В Казани во время пожара в многоэтажке пострадала женщина
В Татарстане на трассе М7 легковушка насмерть сбила дорожного рабочего
В Чувашии столкнулись две легковушки, есть пострадавшие
В Татарстане на трассе М7 произошло столкновение двух грузовиков, есть пострадавшие
В Казани прошел региональный этап конкурса патриотической песни Росгвардии среди детей
В Татарстане мужчина умер, подавившись макаронами
В Татарстане завершили посевную кампанию
Первое место в общекомандном зачете на VII Национальном чемпионате WorldSkills Russia занял Татарстан
В Казани присяжные вынесли обвинительный вердикт в деле об убийстве студента из Чада
В Татарстане директора предприятия осудили за жадность
Волонтерский центр Чебоксар разместился во Дворце детского творчества
Самый большой торгово-развлекательный центр в Татарстане достроят во втором квартале 2021 года
45,9 литров сданной крови: лучший донор России-2019 живет в Казани
В Чувашии пройдет вакцинация диких хищников против бешенства
В Татарстане из-за Ураза-байрам перенесли дату перехода с аналогового на цифровое телевещание
Фристайлер из Чувашии получила 75 тысяч рублей за «золото» на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске
В Казани при ДТП джип «Ленд Крузер» перевернулся на крышу
Президент Татарстана встретился с Министром просвещения России Ольгой Васильевой
В Набережных Челнах перенесут второй этап опрессовки
26 мая в Йошкар-Оле из-за велопарада «Эвелин-2019» перекроют улицы
Татарстан получит дополнительные 678 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства