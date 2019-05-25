В Казани во время пожара в многоэтажке пострадала женщина
Ее вытащили из огня пожарные МЧС республики
Пожар вспыхнул в квартире на восьмом этажеФото: МЧС Татарстана
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Пожар в квартире на восьмом этаже дома №15 на улице Нижняя в поселке Юдино столицы Татарстана начался днем в субботу, 25 мая. Едкий черный дым из окна квартиры заметили очевидцы и вызвали пожарных. Прибыв на место ЧП, от соседей огнеборцы узнали, что в горящей квартире находится женщина. Чтобы вызволить ее из опасного жилья, пожарным пришлось вскрывать железную дверь квартиры, сообщили в МЧС Татарстана. Женщину доставили в больницу с ожогами.
Из-за пожара оказались закопченными несколько балконов и квартир выше уровня горящей квартиры.
ИСТОЧНИК KP.RU
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