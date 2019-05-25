В Татарстане на трассе М7 легковушка насмерть сбила дорожного рабочего

СЕГОДНЯ 17:54 2019-05-25T17:54:46+03:00

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Наезд на дорожного рабочего произошел на трассе М7 "Москва-Уфа" в районе улицы Поспелова в Набережных Челнах. Водитель отечественной легковушки "Лада Веста", двигаясь в сторону Казани, превысил безопасную скорость, не успел затормозить перед дорожным знаком "Внимание! Ведутся дорожные работы!" и сбил одного из сотрудников дорожных служб, производящих ямочный ремонт.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

На месте наезда работают сотрудники Госавтоинспекции Татарстана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение ПДД, приведшее по неосторожности смерть человека".

ИСТОЧНИК KP.RU