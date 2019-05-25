В Чувашии столкнулись две легковушки, есть пострадавшие
Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 25 мая, на автодороге Чебоксары-Сурское. По сообщениям водителей, попавших в столкновении, аварию спровоцировал водитель третьей легковушки. Спровоцировав ДТП, водитель предпочел скрыться, не вызвав на место медиков и спасателей.
В результате ДТП в салоне отечественной легковушки оказался зажат пассажир, сидевший на переднем сидении рядом с водителем. Его деблокировали спасатели МЧС Чувашии.
В этой аварии пострадали оба водителя. Они доставлены в ближайшую больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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