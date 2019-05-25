В Татарстане на трассе М7 произошло столкновение двух грузовиков, есть пострадавшие
Столкновение двух грузовиков марки "Газель" произошло 24 мая, в субботу, рано утром на 986 километре автодороги "М7" "Москва-Уфа" в Елабужском районе республики. По предварительным данным, один из водителей превысил безопасную скорость, дистанцию и врезался во впереди идущую машину. После удара автомобили оказались в кювете.
В салоне одного из грузовиков были зажаты водитель и его пассажир.
На место ДТП выезжали сотрудники МЧС Татарстана, Госавтоинспекции республики и медики. Спасатели отключили аккумуляторы в обоих грузовиках, удалили стекла, вскрыли двери, капот и крышу машин, чтобы извлечь пострадавших. Затем их передали врачам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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