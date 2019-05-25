2019-05-25T16:12:50+03:00
Происшествия

В Татарстане на трассе М7 произошло столкновение двух грузовиков, есть пострадавшие

Зажатых в салоне людей вызволяли спасатели МЧС республики
Лика ИСАЕВА
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Авария произошла в Елабужском районе республикиАвария произошла в Елабужском районе республикиФото: МЧС Татарстана
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Столкновение двух грузовиков марки "Газель" произошло 24 мая, в субботу, рано утром на 986 километре автодороги "М7" "Москва-Уфа" в Елабужском районе республики. По предварительным данным, один из водителей превысил безопасную скорость, дистанцию и врезался во впереди идущую машину. После удара автомобили оказались в кювете.

В салоне одного из грузовиков были зажаты водитель и его пассажир.

На место ДТП выезжали сотрудники МЧС Татарстана, Госавтоинспекции республики и медики. Спасатели отключили аккумуляторы в обоих грузовиках, удалили стекла, вскрыли двери, капот и крышу машин, чтобы извлечь пострадавших. Затем их передали врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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