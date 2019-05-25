В Казани прошел региональный этап конкурса патриотической песни Росгвардии среди детей
В столице Татарстана состоялся региональный этап конкурса детской патриотической песни Приволжского округа Росгвардии. В конкурсе принимали участие как дети сотрудников и военнослужащих войск национальной гвардии, так и учащиеся общеобразовательных учреждений, центров образования, колледжей и творческих студий Татарстана.
- Фестиваль направлен на популяризацию музыкального творчества, патриотического воспитания подрастающего поколения, развитие национальных духовных традиций и сохранения преемственности поколений, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.
Мероприятие проводится под эгидой общественной организации «Офицеры России», при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и с участием заслуженной артистки РТ Алины Шарипжановой. Победители получили право участвовать в следующим этапе конкурса.
ИСТОЧНИК KP.RU