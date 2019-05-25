2019-05-25T15:22:09+03:00
Общество

В Казани прошел региональный этап конкурса патриотической песни Росгвардии среди детей

Мероприятие состоялось в Татарской государственной филармонии
Лика ИСАЕВА
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Победители примут участие в следующим этапе конкурсаПобедители примут участие в следующим этапе конкурсаФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ
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В столице Татарстана состоялся региональный этап конкурса детской патриотической песни Приволжского округа Росгвардии. В конкурсе принимали участие как дети сотрудников и военнослужащих войск национальной гвардии, так и учащиеся общеобразовательных учреждений, центров образования, колледжей и творческих студий Татарстана.

- Фестиваль направлен на популяризацию музыкального творчества, патриотического воспитания подрастающего поколения, развитие национальных духовных традиций и сохранения преемственности поколений, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

Мероприятие проводится под эгидой общественной организации «Офицеры России», при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и с участием заслуженной артистки РТ Алины Шарипжановой. Победители получили право участвовать в следующим этапе конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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