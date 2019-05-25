В Татарстане директора предприятия осудили за жадность
60-летнего директора предприятия "КамгэсЗЯБ" заподозрили в "Сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов в особо крупном размере". Во время расследование, которое проводили следователи СУ СКР Татарстана выяснилось, что злоумышленник, зная о наличии просроченной недоимки его организации по налогам, сборам и страховым взносам в сумме более 15,5 миллионов решил уклониться от уплаты. Он сокрыл денежные средства "КамгэсЗЯБ", за счет которых должно было производиться взыскание. При этом использовал для расчетов с контрагентами расчетные счета третьих лиц.
Уголовное дело рассмотрели в суде и там свою вину директор признал.
Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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