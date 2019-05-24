2019-05-24T19:02:13+03:00
Общество

45,9 литров сданной крови: лучший донор России-2019 живет в Казани

На счету 61-летнего Рустема Хабибрахманова 102 донации
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: minzdrav.tatarstan.ruФото: minzdrav.tatarstan.ru
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Общественная организация «Российская ассоциация трансфузиологов» провела конкурс «Лучший донор России-2019».

От всех регионов в нем было представлено более 200 человек, которые сдавали кровь и ее компонентов.

В итоге в номинации «максимальное количество донаций крови» победил 61-летний жиель Казани Рустем Хабибрахманов. На его счету 102 донации и 45,9 литров сданной крови.

Рустем Магсумович впервые стал донором в возрасте 19 лет. Он пошел сдавать кровь, когда узнал о больных, которые нуждались в переливании. Сообщает Минздрав Татарстана.

Всего в конкурсе «Лучший донор России-2019» отметили победителей в пяти номинациях: «максимальное количество донаций крови», «максимальное количество донаций крови и ее компонентов», «максимальное количество донаций тромбоцитов», «донорская династия» и «региональный лидер донорского движения».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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