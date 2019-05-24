В Татарстане из-за Ураза-байрам перенесли дату перехода с аналогового на цифровое телевещание

СЕГОДНЯ 18:27 2019-05-24T18:27:33+03:00

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На совещании, которое провел замглавы Минсвязи России Алексей Волин было объявлено, что переход с аналогового на цифровое телевещание в Татарстане переносится с 3 июня на 14 октября 2019 года.

Причина тому празднование в республике 4 июня Ураза-байрам, который приходится на вторник и является в регионе выходным днем.

В итоге местами с Татарстаном по обоюдному согласию поменялась Белгородская область. Вместо четвертой волны перехода на цифру она попала в третью.

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ИСТОЧНИК KP.RU