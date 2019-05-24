Президент Татарстана встретился с Министром просвещения России Ольгой Васильевой

СЕГОДНЯ 17:28 2019-05-24T17:28:03+03:00

Вечером 24 мая она примет участие в церемонии закрытия VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia-2019)»

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В эту пятницу, 24 мая, в Казанском Кремле президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Министром просвещения России Ольгой Васильевой.

Она вечером примет участие в торжественной церемонии закрытия VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia-2019)».

Во время встречи с президентом Татарстана федеральный министр обсудила вопросы совершенствования образовательной системы.

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ИСТОЧНИК KP.RU