Президент Татарстана встретился с Министром просвещения России Ольгой Васильевой
В эту пятницу, 24 мая, в Казанском Кремле президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Министром просвещения России Ольгой Васильевой.
Она вечером примет участие в торжественной церемонии закрытия VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia-2019)».
Во время встречи с президентом Татарстана федеральный министр обсудила вопросы совершенствования образовательной системы.
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ИСТОЧНИК KP.RU