В Набережных Челнах перенесут второй этап опрессовки

СЕГОДНЯ 17:12 2019-05-24T17:12:58+03:00

Ранее предполагалось, что опрессовка будет проходить с 13 по 27 июня Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Причина этого – необходимость завершения дорожных работ до начала капремонта проспекта Мира

Изменить размер текста: A A

В Набережных Челнах три дня перенесут проведение второго этапа опрессовки на период с 10 по 24 июня. Причина этого – необходимость завершения дорожных работ до начала капитального ремонта проспекта Мира.

- Горячая вода будет отключена на объектах 7 комплекса (кроме ж/домов 7/21, 7/23); 9 и 58 комплексов - полностью, 56 комплекса (кроме ж/д 56/24а-2, 56/24б, интернат 56/07, уч.заведений 56/01, 56/02, 56/04, 56/04а), 59/01 «Центр реабилитации слуха», - напоминает пресс-служба городского управления информационной политики и по связям с общественностью.

Ранее предполагалось, что опрессовка будет проходить с 13 по 27 июня.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU