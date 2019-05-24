Волонтерский центр Чебоксар разместился во Дворце детского творчества

24 Май 19:47 2019-05-24T19:47:52+03:00

До этого ребята на протяжении трех лет не имели места, где могли бы собраться [фото]

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Несмотря на то, что волонтерский центр Чебоксар существует уже три года, собственного помещения у него не было. Торжественное открытие центра на базе обновленного после ремонта Дворца детского (юношеского) творчества состоялось лишь в этот четверг, 23 мая.

Фото: пресс-служба администрации Чебоксар

- Волонтеры чебоксарского центра могут попробовать свои силы в различных направлениях – экология, спорт, культура, организации праздников и так далее. Особое направление в год 550-летия Чебоксар – работа на мероприятиях в честь юбилея, - отмечает пресс-служба администрации столицы Чувашии.

Отмечается, что в городе силами волонтеров приводятся в порядок территории, проводятся экологические акции, оказывается помощь ветеранам и престарелым, сохраняются местные традиции.

ИСТОЧНИК KP.RU