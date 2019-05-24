СЕГОДНЯ 16:20 2019-05-24T16:20:00+03:00

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Пожар в подъезде многоэтажки на улице Бондаренко в Московском районе столицы Татарстана начался в 15.16 в пятницу, 24 мая. Спасателей вызвали жильцы дома, когда подъезд заволокло едким дымом. Отрезанными от выхода оказались 11 человек - шестеро взрослых и пятеро детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="310" height="548" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/710867" frameborder="0"></iframe> В Казани во время пожара в многоэтажке спасатели эвакуировали 11 человек, в том числе 5 детей.соцсети

Пока одна группа пожарных тушила огонь, вторая выводила из опасного подъезда жильцов дома. Их эвакуировали при помощи масок спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе.

После тушения выяснилось, что горел мусор между 9 и 10 этажами, сообщили в МЧС Татарстана. По предварительным данным, никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU