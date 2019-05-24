СЕГОДНЯ 16:34 2019-05-24T16:34:05+03:00

С учетом этих дополнительных средств общая сумма субсидий для фермеров республики на 2019-2021 годы превысит 1 миллиард рублей

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Стало известно, что Татарстан получит дополнительные 678 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства. Сделано это будет в рамках нацпроекта по поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы в 2020-2021 годах. Финансирование будет проходить по региональному проекту «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

С учетом этих дополнительных средств общая сумма поддержки фермеров Татарстана на 2019-2021 годы превысит 1 миллиард рублей. Из них почти 419 миллионов республика получит в 2019 году, более 327 миллионов – в 2020-ом, а 351 миллион - в 2021 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU