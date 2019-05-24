Церемонию закрытия Worldskills Russia-2019 в Казани покажут в интернете

СЕГОДНЯ 15:41 2019-05-24T15:41:32+03:00

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В пятницу, 24 мая, в казанской «Татнефть Арене» пройдет церемония закрытия чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia-2019). Посмотреть ее смогут все желающие, так как прямая трансляция мероприятия запланирована на официальном Youtube-канале мероприятия и на сайте «Официальный Татарстан» в 19.00.

Известно, что чемпионат проходил в столице Татарстана с 21 по 23 мая на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо». Участники соревновались в 91 компетенции и в 23 компетенциях блока Future Skills. А участники WorldSkills Russia Juniors состязались в 48 компетенциях.

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ИСТОЧНИК KP.RU