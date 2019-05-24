В Чувашии пройдет вакцинация диких хищников против бешенства
В Чувашию были доставлены 26 тысяч доз вакцины «Рабистав». С их помощью в республике будет проведена вакцинация диких хищников против бешенства.
- Иммунизация будет проводиться ручным способом посредством раскладки съедобных брикетов-приманок из расчета 20-25 брикетов на 1 квадратный километр на угрожаемых и неблагополучных по бешенству территориях, - сообщает пресс-служба портала органов власти Чувашии.
По внешнему виду коричневая приманка-брикет имеет форму параллелепипеда массой 25-30 грамм. Ее запах очень привлекателен для животных. Внутри каждой приманки находится капсула с вакциной. Последняя начинает действовать на 21 сутки после применения.
В ближайшие дни будет проведена работа по раскладке вакцины в местах обитания диких плотоядных животных – возле нор и троп.
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ИСТОЧНИК KP.RU