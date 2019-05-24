2019-05-24T18:44:27+03:00
Общество

В Чувашии пройдет вакцинация диких хищников против бешенства

В республику уже доставлены 26 тысяч доз вакцины «Рабистав»
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
В ближайшие дни будет проведена работа по раскладке вакцины в местах обитания диких плотоядных – возле нор и тропВ ближайшие дни будет проведена работа по раскладке вакцины в местах обитания диких плотоядных – возле нор и тропФото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

В Чувашию были доставлены 26 тысяч доз вакцины «Рабистав». С их помощью в республике будет проведена вакцинация диких хищников против бешенства.

- Иммунизация будет проводиться ручным способом посредством раскладки съедобных брикетов-приманок из расчета 20-25 брикетов на 1 квадратный километр на угрожаемых и неблагополучных по бешенству территориях, - сообщает пресс-служба портала органов власти Чувашии.

По внешнему виду коричневая приманка-брикет имеет форму параллелепипеда массой 25-30 грамм. Ее запах очень привлекателен для животных. Внутри каждой приманки находится капсула с вакциной. Последняя начинает действовать на 21 сутки после применения.

В ближайшие дни будет проведена работа по раскладке вакцины в местах обитания диких плотоядных животных – возле нор и троп.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани во время пожара в многоэтажке пострадала женщина
В Татарстане на трассе М7 легковушка насмерть сбила дорожного рабочего
В Чувашии столкнулись две легковушки, есть пострадавшие
В Татарстане на трассе М7 произошло столкновение двух грузовиков, есть пострадавшие
В Казани прошел региональный этап конкурса патриотической песни Росгвардии среди детей
В Татарстане мужчина умер, подавившись макаронами
В Татарстане завершили посевную кампанию
Первое место в общекомандном зачете на VII Национальном чемпионате WorldSkills Russia занял Татарстан
В Казани присяжные вынесли обвинительный вердикт в деле об убийстве студента из Чада
В Татарстане директора предприятия осудили за жадность
Волонтерский центр Чебоксар разместился во Дворце детского творчества
Самый большой торгово-развлекательный центр в Татарстане достроят во втором квартале 2021 года
45,9 литров сданной крови: лучший донор России-2019 живет в Казани
В Татарстане из-за Ураза-байрам перенесли дату перехода с аналогового на цифровое телевещание
Фристайлер из Чувашии получила 75 тысяч рублей за «золото» на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске
В Казани при ДТП джип «Ленд Крузер» перевернулся на крышу
Президент Татарстана встретился с Министром просвещения России Ольгой Васильевой
В Набережных Челнах перенесут второй этап опрессовки
26 мая в Йошкар-Оле из-за велопарада «Эвелин-2019» перекроют улицы
Татарстан получит дополнительные 678 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства