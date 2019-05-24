Фристайлер из Чувашии получила 75 тысяч рублей за «золото» на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске

СЕГОДНЯ 18:06 2019-05-24T18:06:53+03:00

Также ежемесячно спортсменке республика будет выплачивать по 7,5 тысяч рублей вплоть до 30 апреля 2020 года

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Фристайлер из Чувашии Лана Прусакова, завоевавшая «золото» на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске, получит за это от республики как единовременную выплату, так и ежемесячную.

Соответствующее распоряжение за подписью председателя Кабмина Чувашии Ивана Моторина опубликовано на сайте органов власти региона.

Прусакова получит премию в размере 75 тысяч рублей. Ее тренер - 37,5 тысяч рублей. Кроме того, ежемесячно девушка будут получать по 7,5 тысяч рублей вплоть до 30 апреля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU