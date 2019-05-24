26 мая в Йошкар-Оле из-за велопарада «Эвелин-2019» перекроют улицы

СЕГОДНЯ 16:48 2019-05-24T16:48:36+03:00

Водителей просят быть внимательнее и заранее выбирать маршруты объезда. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Ряд участков будет недоступен для транспорта в течение часа

Изменить размер текста: A A

В Йошкар-Оле на это воскресенье, 26 мая, запланировано проведение велопарада «Эвелин-2019».

Данное мероприятие доставит местным автомобилистам неудобства. Дело в том, что из-за него в столице Марий Эл перекроют движение по ряду улиц.

Так, ограничение будет действовать с 15.30 до 16.30 на следующих участках:

- Ленинский проспект - от улицы Машиностроителей до улицы Советской;

- улица Советская - от Ленинского проспекта до улицы Красноармейская;

- улица Красноармейская - от улицы Советская до улицы Машиностроителей;

- улица Машиностроителей - от улицы Красноармейская до Ленинского проспекта.

С учетом этого водителей просят быть внимательнее и заранее выбирать маршруты объезда.

Также во время велопарада «Эвелин-2019» в Йошкар-Оле сотрудниками местного ГИБДД будут приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU