26 мая в Йошкар-Оле из-за велопарада «Эвелин-2019» перекроют улицы
В Йошкар-Оле на это воскресенье, 26 мая, запланировано проведение велопарада «Эвелин-2019».
Данное мероприятие доставит местным автомобилистам неудобства. Дело в том, что из-за него в столице Марий Эл перекроют движение по ряду улиц.
Так, ограничение будет действовать с 15.30 до 16.30 на следующих участках:
- Ленинский проспект - от улицы Машиностроителей до улицы Советской;
- улица Советская - от Ленинского проспекта до улицы Красноармейская;
- улица Красноармейская - от улицы Советская до улицы Машиностроителей;
- улица Машиностроителей - от улицы Красноармейская до Ленинского проспекта.
С учетом этого водителей просят быть внимательнее и заранее выбирать маршруты объезда.
Также во время велопарада «Эвелин-2019» в Йошкар-Оле сотрудниками местного ГИБДД будут приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU