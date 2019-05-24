2019-05-24T15:06:53+03:00
Экономика

Среднемесячная зарплата жителей Чувашии выросла на 8,8% и составила 28 228 тысячи рублей

Реальная зарплата при этом выросла всего на 3,2%
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Однако по зарплате Чувашия остается на 12 месте среди регионов Приволжского федерального округаОднако по зарплате Чувашия остается на 12 месте среди регионов Приволжского федерального округаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В марте 2019 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Чувашии составила 28 228 рублей. По сравнению данными за 2018 год, она выросла на 8,8%. Реальная зарплата при этом увеличилась на 3,2 %, сообщает Чувашстат.

Однако по зарплате республика остается на 12 месте среди регионов Приволжского федерального округа. Обгоняет Чувашия только Мордовию и Саратовскую область, где среднемесячная зарплата составляет 25,8 тысяч и 26 тысяч рублей соответственно.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волонтерский центр Чебоксар разместился во Дворце детского творчества
Самый большой торгово-развлекательный центр в Татарстане достроят во втором квартале 2021 года
45,9 литров сданной крови: лучший донор России-2019 живет в Казани
В Чувашии пройдет вакцинация диких хищников против бешенства
В Татарстане из-за Ураза-байрам перенесли дату перехода с аналогового на цифровое телевещание
Фристайлер из Чувашии получила 75 тысяч рублей за «золото» на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске
В Казани при ДТП джип «Ленд Крузер» перевернулся на крышу
Президент Татарстана встретился с Министром просвещения России Ольгой Васильевой
В Набережных Челнах перенесут второй этап опрессовки
26 мая в Йошкар-Оле из-за велопарада «Эвелин-2019» перекроют улицы
Татарстан получит дополнительные 678 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства