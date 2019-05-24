Среднемесячная зарплата жителей Чувашии выросла на 8,8% и составила 28 228 тысячи рублей
Реальная зарплата при этом выросла всего на 3,2%
Однако по зарплате Чувашия остается на 12 месте среди регионов Приволжского федерального округаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В марте 2019 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Чувашии составила 28 228 рублей. По сравнению данными за 2018 год, она выросла на 8,8%. Реальная зарплата при этом увеличилась на 3,2 %, сообщает Чувашстат.
Однако по зарплате республика остается на 12 месте среди регионов Приволжского федерального округа. Обгоняет Чувашия только Мордовию и Саратовскую область, где среднемесячная зарплата составляет 25,8 тысяч и 26 тысяч рублей соответственно.
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ИСТОЧНИК KP.RU