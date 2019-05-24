В Казань прибыл вице-премьер Правительства России Максим Акимов
В эту пятницу, 24 мая, в Казань с рабочей поездкой прибыл заместитель Председателя Правительства России Максим Акимов. В аэропорту его встречал президент Татарстана Рустам Минниханов.
Отметим, в рамках своего визита Акимов посетит церемонию подведения итогов конкурса цифровых решений Агентства стратегических инициатив, которая пройдет в Иннополисе.
Также в планах вице-премьера принять участие в совещании Министерства просвещения России «Цифровизация образования». Кроме того, Максим Акимов проведет в татарстанском наукограде заседание наблюдательного совета АНО «Цифровая Экономика» и совещание по развитию в стране сетей связи 5G.
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ИСТОЧНИК KP.RU