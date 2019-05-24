2019-05-24T14:35:40+03:00
Общество

В Казань прибыл вице-премьер Правительства России Максим Акимов

В аэропорту его встречал президент Татарстана Рустам Минниханов
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В эту пятницу, 24 мая, в Казань с рабочей поездкой прибыл заместитель Председателя Правительства России Максим Акимов. В аэропорту его встречал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Отметим, в рамках своего визита Акимов посетит церемонию подведения итогов конкурса цифровых решений Агентства стратегических инициатив, которая пройдет в Иннополисе.

Также в планах вице-премьера принять участие в совещании Министерства просвещения России «Цифровизация образования». Кроме того, Максим Акимов проведет в татарстанском наукограде заседание наблюдательного совета АНО «Цифровая Экономика» и совещание по развитию в стране сетей связи 5G.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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