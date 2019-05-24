2019-05-24T13:12:40+03:00
Общество

На выходных в Татарстане ожидаются заморозки на почве до -3 градусов

При этом днем будет довольно тепло
Олег ЛУГОВОЙ
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При этом днем в воскресенье ожидается до +22.При этом днем в воскресенье ожидается до +22.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В эту пятницу в Татарстане до вечера местами будет сохраняться сильный ветер с порывами до 15-17 м/с. Но это не все испытания, которые погода подготовила на этой неделе для жителей республики.

Так, после сильного ливня, грозы, града и ветра в регионе ночью 25 и 26 мая местами ожидаются заморозки в воздухе до -1 градуса, а на почве и вовсе до -3 (в Казани до -1).

При этом в субботу днем максимальная температура воздуха в Татарстане будет в пределах от +13 до +18 градусов. Осадков не ожидается.

В воскресенье же, несмотря на ночные заморозки, в светлое время суток столбики термометров могут подняться и до отметки в +22 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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