Татарстанец зарезавший свою семью состоял на учете у психиатра

СЕГОДНЯ 14:07 2019-05-24T14:07:33+03:00

Причиной того, что мужчина взялся за нож стала продажа квартиры и переезд

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В Татарстане возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения в квартире Набережных Челнов тел трех человек - 62-летнего мужчины, его 54-летней супруги и 34-летнего сына с ножевыми ранениями.

Ранее «КП-Казань» сообщала, что тела обнаружил проживающий в другом городе другой сын погибших супругов. Сейчас выясняются подробности происшествия.

На данный момент стало известно, что смерть матери и сына наступила не менее чем за двое суток до обнаружения. Отец семейства же скончался позже. Следователи полагают, что именно он расправился с родными. Пенсионер состоял на учете у психиатра.

А причиной конфликта мог стать отказ главы семьи переезжать в другой район, несмотря на то, что они уже продали свою квартиру. Предварительно, в ходе ссоры отец зарезал сына, потом жену. Сам он покончил с собой в ванной комнате.

- В настоящее время тела направлены на экспертизу, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU