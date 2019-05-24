В Татарстане двух подростков будут судить за угон, кражу, грабеж и пленение человека
Кража, вооруженный разбой, угон и незаконное лишение свободы человека – все это по мнению следствия натворили двое подростков из Альметьевска.
Как следует из материалов уголовного дела, в сентябре 2018 года один из них ремонтировал квартиру одного из горожан. Во время работ он похитил оттуда компьютерную технику и строительные инструменты. Всего на общую сумму более 16 тысяч рублей.
Далее уже в ноябре того же года подросток со своим несовершеннолетним приятелем, вооружившись деревянной битой и перцовым баллончиком, напали на прохожего. Они избил мужчину и забрали у него мобильный телефон, а также 350 рублей.
Мало того, они еще угнали машину избитого ими, а его удерживали в салоне. Подростки требовали от мужчины сдать им пароли, с помощью которых они потом похитили с его банковского счета 145 тысяч рублей.
- Свою вину подростки признали частично. Они взяты под стражу. Расследование завершено и материалы дела переданы в суд, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU