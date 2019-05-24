В Чувашии на территории колонии устроили свалку стройотходов

СЕГОДНЯ 11:59 2019-05-24T12:00:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время прокурорской проверки на территории исправительной колонии №6 Чувашии обнаружена свалка строительных отходов. Общая площадь захламленного участка превысила 50 квадратных метров.

Проверкой установлено, что эта свалка на территории колонии появилась некоторое время назад. Это нарушение ущемляло права осужденных колонии на благоприятную окружающую среду, рассказали в прокуратуре Чувашии.

В связи с выявленными нарушениями спецпрокуратурой в адрес начальника исправительного учреждения внесено представление. В результате прокурорского вмешательства свалка отходов ликвидирована.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU