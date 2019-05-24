2019-05-24T12:00:22+03:00
Общество

В Чувашии на территории колонии устроили свалку стройотходов

Ее площадь превысила 50 квадратных метров
Лика ИСАЕВА
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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Во время прокурорской проверки на территории исправительной колонии №6 Чувашии обнаружена свалка строительных отходов. Общая площадь захламленного участка превысила 50 квадратных метров.

Проверкой установлено, что эта свалка на территории колонии появилась некоторое время назад. Это нарушение ущемляло права осужденных колонии на благоприятную окружающую среду, рассказали в прокуратуре Чувашии.

В связи с выявленными нарушениями спецпрокуратурой в адрес начальника исправительного учреждения внесено представление. В результате прокурорского вмешательства свалка отходов ликвидирована.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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