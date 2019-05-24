2019-05-24T12:57:51+03:00
Происшествия

Жительница Набережных Челнов отдала «экстрасенсу» 111 тысяч рублей, чтобы он снял с нее порчу

Не получив «исцеления», она пошла с заявлением в полицию
Алина ГАБДУЛИНА
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Женщина платила мошеннику целых три месяца.Женщина платила мошеннику целых три месяца.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В полицию Набережных Челнов обратилась 38-летняя местная жительница. Женщина на протяжении трех месяцев платила «экстрасенсу» деньги, чтобы тот при помощи заговоров и энергетического потока снял с нее «порчу». Отдав в общей сложности 111 тысяч рублей, женщина поняла, что стала жертвой мошенника.

Пострадавшая рассказала, что испытывала жизненные проблемы и решила обратиться за помощью к экстрасенсу, которого нашла на просторах интернета. Он и сообщил женщине, что на нее навели порчу. Вылечить ее колдун обещал при помощи дистанционных сеансов.

Сейчас полицейские выясняют кому именно «энергетическим потоком» занесло деньги доверчивой горожанке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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