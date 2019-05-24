В воскресенье ради велопарада в Чебоксарах перекроют Московский проспект

СЕГОДНЯ 10:39 2019-05-24T10:39:29+03:00

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В воскресенье, 26 мая, в Чебоксарах состоится велопарад. Велосипедисты проедут от Красной площади до кольца у Рощи и обратно. В связи с этим, в городе будут перекрыты некоторые улицы, проспекты и бульвары.

Так, с 10.00 до 14.00 будут закрыты Красная площадь и прилегающие к ней участки Ленинградской улицы (от пересечения с улицей Воробьёвых до Красной площади) и Президентского бульвара.

А с 11.45 до 13.00 в Чебоксарах перекроют Московский мост и Московский проспект. Движение будут открывать по мере прохождения велоколонны, сообщает мэрия города.

ИСТОЧНИК KP.RU