В Казани водитель КамАЗа спрятал госномера грузовика плюшевой игрушкой

СЕГОДНЯ 10:18 2019-05-24T10:18:19+03:00

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С появлением камер фото- видеофиксации на улицах столицы Татарстана водители, нарушающие правила дорожного движения, начали применять хитрости, чтобы госномер их автомобилей стал нечитаемым. Кто-то закрывает его листом бумаги, кто-то пытается стереть часть букв или цифр, а водитель грузовика КамАЗ, которого недавно остановили госавтоинспекторы, прицепил на заднюю часть своего автомобиля большую плюшевую игрушку.

Это запечатлела камера видеорегистратора одной из автомашин, и видео уже заинтересовало сотрудников Госавтоинспекции Казани. Водителя установили и составили в отношении его административный протокол. Мужчине грозит штраф в сумме 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU