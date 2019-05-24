В Казани разыскивают водителя, сбившего 10-летнюю девочку на "зебре"
Наезд на ребенка произошел 23 мая в 14.46
На место ДТП вызывали медиков и Госавтоинспекцию Казани.Фото: Из материалов пресс-службы
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В Советском районе Казани на пешеходном переходе напротив дома №39 по улице Ноксинский спуск 23 мая в 14.46 произошло ДТП. Неизвестный автомобиль сбил 10-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по "зебре".
Пострадавшая школьница после удара автомобилем упала, она получила травмы головы и руки. Водитель с места наезда скрылся, не оказав помощи пешеходу. Ему грозит лишение водительских прав.
Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам:5-333-819, 5-333-848.
ИСТОЧНИК KP.RU
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