В Чувашии после пожара в заброшенном доме нашли тело бездомного
Пожар в заброшенном доме на улице Силикатной в Новочебоксарске произошел 23 мая в 1.30. В этом здании местные жители складировали старую мебель, и его облюбовали бездомные, выбирая его для ночевок.
Огонь заметили прохожие, которые и вызвали пожарных. Пламя удалось быстро погасить, но при разборе завалов было обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, это один из бездомных.
- В результате пожара сгорела мебель, - сообщили в МЧС Татарстана. - Выясняется личность погибшего мужчины. Предварительная причина возникновения возгорания - неосторожное обращение с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU
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