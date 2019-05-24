2019-05-24T08:26:37+03:00
Происшествия

В Чувашии после пожара в заброшенном доме нашли тело бездомного

Огонь вспыхнул в строение, используемого как склад, в Новочебоксарске
Лика ИСАЕВА
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Огонь в заброшенном доме вспыхнул 23 мая в 1.30Огонь в заброшенном доме вспыхнул 23 мая в 1.30Фото: Из материалов пресс-службы
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Пожар в заброшенном доме на улице Силикатной в Новочебоксарске произошел 23 мая в 1.30. В этом здании местные жители складировали старую мебель, и его облюбовали бездомные, выбирая его для ночевок.

Огонь заметили прохожие, которые и вызвали пожарных. Пламя удалось быстро погасить, но при разборе завалов было обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, это один из бездомных.

- В результате пожара сгорела мебель, - сообщили в МЧС Татарстана. - Выясняется личность погибшего мужчины. Предварительная причина возникновения возгорания - неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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