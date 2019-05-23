В Набережных Челнах в своей квартире с ножевыми ранениями обнаружили тела трех членов семьи

23 Май 19:04 2019-05-23T19:04:35+03:00

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В этот четверг стало известно, что в Небрежных Челнах в своей квартире были обнаружены тела трех человек. Все члены одной семьи – отец, мать и сын. По предварительным данным, они погибли от ножевых ранений.

На месте происшествия работают представители следственного комитета и полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU