В Татарстане социальным предпринимателям будут выдавать льготный микрозайм под 5%
Фонд поддержки предпринимательства Татарстана запустил в республике новый кредитный продукт - «Социальный предприниматель». Речь идет о льготном микрозайме до 5 миллионов рублей под 5%.
Он предназначен для поддержки предпринимателей, чья деятельность способствует решению социальных проблем граждан. Например, обеспечивает занятость людей из социально незащищенных слоев населения или работает в социальной сфере.
Данный продукт был разработан Центром инноваций социальной сферы совместно с Центром микрофинансирования.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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