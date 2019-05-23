2019-05-23T19:51:12+03:00
Экономика

В Татарстане социальным предпринимателям будут выдавать льготный микрозайм под 5%

Новый продукт разработан Центром инноваций социальной сферы совместно с Центром микрофинансирования
Олег ЛУГОВОЙ
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Льготный займ рассчитан на сумму до 5 миллионов рублей.Льготный займ рассчитан на сумму до 5 миллионов рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Фонд поддержки предпринимательства Татарстана запустил в республике новый кредитный продукт - «Социальный предприниматель». Речь идет о льготном микрозайме до 5 миллионов рублей под 5%.

Он предназначен для поддержки предпринимателей, чья деятельность способствует решению социальных проблем граждан. Например, обеспечивает занятость людей из социально незащищенных слоев населения или работает в социальной сфере.

Данный продукт был разработан Центром инноваций социальной сферы совместно с Центром микрофинансирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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