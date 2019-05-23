25 мая в Казани на берегу озера Кабан покажут фильмы про потусторонний мир
На набережные озера Кабана в столице Татарстана в рамках очередных кинопоказов всем пришедшим представят короткометражные фильмы про потусторонний мир.
Так, в эту субботу там будет показана лента «И тут он открывает глаза» Сергея Васильева. По сюжету аферист оказывается на загробном суде в качестве обвиняемого. Возрастное ограничение – 16+.
После зрители увидят «Небытие» Екатерины Волович о заслуженной пенсии Николая Васильевича Гоголя на «том свете». Возрастное ограничение 16+.
Завершит программу вечера картина «Смерть бюрократа» Максима Кунина, в котором некий чиновник умирает и попадает в загробное учреждение, где ему необходимо собрать все справки и документы, чтобы не попасть в ад. Возрастное ограничение - 12+.
Начало бесплатных сеансов в 21.00.
ИСТОЧНИК KP.RU