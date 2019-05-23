2019-05-23T19:21:48+03:00
Общество

25 мая в Казани на берегу озера Кабан покажут фильмы про потусторонний мир

Речь идет о короткометражных картинах
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: vk.com/park.tatarФото: vk.com/park.tatar
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На набережные озера Кабана в столице Татарстана в рамках очередных кинопоказов всем пришедшим представят короткометражные фильмы про потусторонний мир.

Так, в эту субботу там будет показана лента «И тут он открывает глаза» Сергея Васильева. По сюжету аферист оказывается на загробном суде в качестве обвиняемого. Возрастное ограничение – 16+.

После зрители увидят «Небытие» Екатерины Волович о заслуженной пенсии Николая Васильевича Гоголя на «том свете». Возрастное ограничение 16+.

Завершит программу вечера картина «Смерть бюрократа» Максима Кунина, в котором некий чиновник умирает и попадает в загробное учреждение, где ему необходимо собрать все справки и документы, чтобы не попасть в ад. Возрастное ограничение - 12+.

Начало бесплатных сеансов в 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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