В Бугульме из детского сада на улицу эвакуировали 105 дошкольников

23 Май 18:27 2019-05-23T18:27:48+03:00

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В этот четверг, 23 мая, на единый номер «112» поступило сообщение о том, что в Бугульме в здании детского сада «Аленький цветочек» на улице Гафиатуллина произошло короткое замыкание.

Прибывшие на место пожарные установили, что оно случилось в электрощите на первом этаже, горения не было.

При этом еще до прибытия спасателей персонал дошкольного учреждения эвакуировал на улицу из здания 105 детей. В результате происшествия никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU