Жена пермского хоккеиста "облизала" татарстанскую клюшку
Супруга Евгения Дубовицкого, выступающего за команду «Молот-Прикамье», устроила с ней целую фотосессию [фото]
На кадрах женщина, будучи в легком платье и на каблуках, почти что облизывает инвентарьФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Супруга хоккеиста из Перми Евгения Дубовицкого Варвара устроила целую фотосессию с клюшкой «ЗаряД», производимой в Набережных Челнах. На кадрах женщина, будучи в легком платье и на каблуках, почти что облизывает инвентарь.
Инвентарь, скорее всего, принадлежит мужу модели - хоккеисту Евгению ДубовицкомуФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Отметим, Евгений Дубовицкий выступал в регулярном чемпионате ВХЛ за команду «Молот-Прикамье». Именно ему, скорее всего, и принадлежит клюшка, что находится в руках Варвары на снимках.
ИСТОЧНИК KP.RU