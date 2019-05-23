Жена пермского хоккеиста "облизала" татарстанскую клюшку

23 Май 18:55 2019-05-23T18:55:05+03:00

На кадрах женщина, будучи в легком платье и на каблуках, почти что облизывает инвентарь Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Супруга Евгения Дубовицкого, выступающего за команду «Молот-Прикамье», устроила с ней целую фотосессию [фото]

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Супруга хоккеиста из Перми Евгения Дубовицкого Варвара устроила целую фотосессию с клюшкой «ЗаряД», производимой в Набережных Челнах. На кадрах женщина, будучи в легком платье и на каблуках, почти что облизывает инвентарь.

Инвентарь, скорее всего, принадлежит мужу модели - хоккеисту Евгению ДубовицкомуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Отметим, Евгений Дубовицкий выступал в регулярном чемпионате ВХЛ за команду «Молот-Прикамье». Именно ему, скорее всего, и принадлежит клюшка, что находится в руках Варвары на снимках.

ИСТОЧНИК KP.RU