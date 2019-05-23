В Татарстане с дороги слетел автомобиль «Лада Калина»: один человек погиб, двое пострадали
В эту среду в Зеленодольском районе автомобиль «Лада Калина» вылетел с дороги. ДТП произошло на 17 километре дороги «Казань-Йошкар-Ола- Большой Кульбаш- Дубьязы».
По предварительным данным,40-летний водитель отечественной легковушки превысил скорость, машина не удержалась на дороге, вылетела в кювет и опрокинулась.
В результате данного дорожно-транспортного происшествия на месте погиб 30-летний пассажир. Известно, что в момент аварии он не был пристегнут ремнями безопасности.
Также пострадал сам водитель и еще один его пассажир – 34-летняя женщина. Их с места происшествия с различными травмами доставили в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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