В Татарстане с дороги слетел автомобиль «Лада Калина»: один человек погиб, двое пострадали

23 Май 19:37 2019-05-23T19:37:21+03:00

Выживших в этой аварии доставили в больницу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Получивший смертельные травмы в момент ДТП не был пристегнут ремнями безопасности

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В эту среду в Зеленодольском районе автомобиль «Лада Калина» вылетел с дороги. ДТП произошло на 17 километре дороги «Казань-Йошкар-Ола- Большой Кульбаш- Дубьязы».

По предварительным данным,40-летний водитель отечественной легковушки превысил скорость, машина не удержалась на дороге, вылетела в кювет и опрокинулась.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия на месте погиб 30-летний пассажир. Известно, что в момент аварии он не был пристегнут ремнями безопасности.

Также пострадал сам водитель и еще один его пассажир – 34-летняя женщина. Их с места происшествия с различными травмами доставили в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU