В Казани состоятся общественные слушания по строительству второй ветки метро

23 Май 18:02 2019-05-23T18:02:23+03:00

Обсуждаться будет участок от станции метро "Улица Ю.Фучика" до станции метро "Улица Академика Сахарова" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Их результаты будут опубликованы 27 июня

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С 23 по 27 июня в Казани состоятся состоятся общественные слушания по строительству первого участка второй ветки метро.

Проект планировки и межевания территории объекта «Первый участок второй линии метрополитена города Казани от станции метро "Улица Ю.Фучика" до станции метро "Улица Академика Сахарова"» будут обсуждать почти неделю. После, 27 июня, в сборнике электронных документов Исполкома города опубликуют результаты этих обсуждений.

- Посещение общественных обсуждений в здании организатора возможно по адресу: улица Груздева, д.5, каб.102, режим посещения: рабочие дни, с 9.00 до 17.00, - сообщается на портале информационной системы «Общественные обсуждения»

Кроме того, с 3 по 14 июня можно внести предложения и замечания, касающиеся данного проекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU