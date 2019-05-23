2019-05-23T16:39:01+03:00
Общество

Златаслава, Ария и Ариадна: как еще назвали своих детей казанцы на прошлой неделе

Сотрудники городского ЗАГСа составили очередной рейтинг самых популярных и редких имен
Олег ЛУГОВОЙ
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Было зарегистрировано появление на свет 503 детей.Было зарегистрировано появление на свет 503 детей.Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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Как подсчитали в ЗАГСе Казани, на прошлой неделе – с 13 по 19 мая, в городе было зарегистрировано появление на свет 503 детей. Из них 272 – это мальчики, а 231 – девочки.

При этом вес самого миниатюрного младенца в этот раз был всего 740 граммов, а самый максимальный – 4 750 граммов.

Что же касается традиционного рейтинга имен для новорожденных, то он выглядит за прошлую неделю так. Самыми популярными в период с 13 по 19 мая стали: Виктория, Малика, Тимур, Мирон, Полина, Алия, Юлия, Михаил, Владимир и Лев.

В числе редких попали: Златаслава, Василина, Славяна, Лаура, Ария, Зифа, Данислав и Ариадна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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