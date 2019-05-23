26 мая в казанском парке им. Горького «Зеленый фитнес» начнется с рекорда

23 Май 17:45 2019-05-23T17:45:35+03:00

Новый сезон будет юбилейным и его девиз: «Спорт всегда рядом»

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26 мая в столице Татарстана, как и в более 50 городах России, стартует новый – юбилейный, сезон проекта «Зеленый фитнес» - системы бесплатных регулярных спортивных мероприятий в парках.

Так, пятому по счету сезону старт в Казани дадут в парке им. Горького. В этом году его девиз: «Спорт всегда рядом». В этом году организаторы занятий на воздухе хотят охватить больше направлений, площадок и привнести новые форматы.

Церемония в казанском парке начнется в 14.00.

В программе, в том числе, массовая зарядка, спортивные зоны - от йоги, зумбы до кроссфита и бокса, фитнес для беременных и занятия для мам с детьми, интерактивные и фото-зоны для взрослых и детей, а также зона здорового фудкорта, конкурсы и розыгрыши призов. Музыкальное сопровождение от струнного ансамбля «Злачное место».

Кроме того, в этот раз решено поставить рекорд по массовому выполнению фитнес-упражнения.

ИСТОЧНИК KP.RU