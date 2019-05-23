В Татарстане иномарка вылетела с дороги в кювет: один человек погиб

23 Май 16:01 2019-05-23T16:01:27+03:00

Водитель выжил, его на "скорой" доставили в больницу. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Мужчина не был пристегнут ремнями безопасности

Изменить размер текста: A A

Накануне вечером около восьми часов вечера в Алексеевском районе Татарстана на пятом километре дороги «Куркуль-Масловка-Ромодан» произошла смертельная авария.

Так, по предварительным данным, 38-летний водитель легковушки «Хендэ Акцент» превысил скорость. В результате иномарка слетела с проезжей части и опрокинулась в кювет.

Несовместимые травмы с жизнью получил 30-летний пассажир машины – мужчина скончался на месте аварии. В момент, когда произошло ДТП, он не был пристегнут ремнями безопасности.

В свою очередь пострадал и водитель иномарки. Его с различными травмами увезли в ближайшую больницу.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU