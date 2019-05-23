В Татарстане иномарка вылетела с дороги в кювет: один человек погиб
Накануне вечером около восьми часов вечера в Алексеевском районе Татарстана на пятом километре дороги «Куркуль-Масловка-Ромодан» произошла смертельная авария.
Так, по предварительным данным, 38-летний водитель легковушки «Хендэ Акцент» превысил скорость. В результате иномарка слетела с проезжей части и опрокинулась в кювет.
Несовместимые травмы с жизнью получил 30-летний пассажир машины – мужчина скончался на месте аварии. В момент, когда произошло ДТП, он не был пристегнут ремнями безопасности.
В свою очередь пострадал и водитель иномарки. Его с различными травмами увезли в ближайшую больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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