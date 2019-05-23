2019-05-23T17:19:47+03:00
Экономика

В Чувашии выделят 16,4 миллиона рублей на реставрацию дореволюционного здания бывшего училища

После этого объект будет использоваться в качестве краеведческого музея
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: НА-СВЯЗИ.ruФото: НА-СВЯЗИ.ru
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На реставрацию здания бывшего училища в Алатыре выделено 16,4 миллиона рублей. Сооружение находится по адресу: улица Комсомола, 47. После проведенных там работ объект планируется использовать в качестве краеведческого музея. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Известно, что двухэтажное деревянное здание бывшего городского училища было построено в 1911 году. 23 октября 1990 года оно было включено в список памятников истории и культуры регионального значения, подлежащих государственной охране.

Итоги аукциона подведут 10 июня. Победитель будет обязан провести все необходимые работы в два этапа. Первый завершится 30 ноября 2019 года, второй - 30 ноября 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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